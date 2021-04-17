دراسة أمريكية: من أصيبوا بكورنا قد لا يحتاجون أكثر من جرعة واحدة من اللقاح

كشف دراسة أميركية حديثة إلى أن من أصيب بفيروس كورونا قد لا يحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة من لقاح “فايزر” أو أي لقاح يعتمد ذات الآلية.

وقالت سوزان تشينغ المشرفة على الدراسة، إن البيانات أظهرت رد فعل قويا جدا لدى من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بعد التعافي من إصابتهم بعدوى كورونا بحسب وكالة “بلومبيرغ.

واضافت الباحثة أن الاستجابة لدى المصابين سابقا بالمرض كانت أعلى ممن تلقوا اللقاح دون إصابتهم بالفيروس

وأوضحت صحيفة “بلومبيرغ” أن تلقي جرعة واحدة بات أمرا أكثر إلحاحا بعد مخاوف متعلقة بالسلامة أُثيرت مؤخرا بشأن لقاحات “جونسون آند جونسون” و”أسترازينيكا”

وقال محمد سجادي عالم المناعة في جامعة ميريلاند، أن إعطاء جرعة واحدة من اللقاح لمن أصيبوا سابقا كورونا سيوفر 110 ملايين جرعة حول العالم بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي”.

يشار إلى أن عدة دول مثل بريطانيا والمانيا قد اوقفت التلقيح ببعض القاحات مثل استرازينكا بسبب ظهور أعرض جانبيه خطيرة تسبب الوفاة

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