أوكسفورد تبحث في الجمع بين لقاحي موديرنا ونوفافاكس

بدأ علماء جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء مجموعة من الاختبارات حول إمكانية الجمع بين لقاحين من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بعض الصحف البريطانية فإنّ العلماء يقومون بالجمع بين لقاح موديرنا ولقاح نوفافاكس، بالإضافة للجمع بين لقاح فايزر وأسترازينيكا.

ومن المتوقع أن يقوم العلماء بتجنيد حوالي 1000 شخص من أجل إجراء هذه التجارب التي قد تحدث ثورة في توزيع اللقاحات.

وأشار بعض الخبراء إلى أنّ مزج اللقاحات لن يسبب مشاكل صحية، وسيزيد من فعاليتها.

وكانت الدول الأوروبية قد لجأت لمنح بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا جرعات من لقاحات أخرى بعد تكرار حالات تجلط الدم بين الحاصلين على هذا اللقاح.

يذكر أنّ الدول الأوربية ترغب في تطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها بهدف الحصول على مناعة القطيع.

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