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أوكسفورد تبحث في الجمع بين لقاحي موديرنا ونوفافاكس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ علماء جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء مجموعة من الاختبارات حول إمكانية الجمع بين لقاحين من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بعض الصحف البريطانية فإنّ العلماء يقومون بالجمع بين لقاح موديرنا ولقاح نوفافاكس، بالإضافة للجمع بين لقاح فايزر وأسترازينيكا.

ومن المتوقع أن يقوم العلماء بتجنيد حوالي 1000 شخص من أجل إجراء هذه التجارب التي قد تحدث ثورة في توزيع اللقاحات.

وأشار بعض الخبراء إلى أنّ مزج اللقاحات لن يسبب مشاكل صحية، وسيزيد من فعاليتها.

وكانت الدول الأوروبية قد لجأت لمنح بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا جرعات من لقاحات أخرى بعد تكرار حالات تجلط الدم بين الحاصلين على هذا اللقاح.

يذكر أنّ الدول الأوربية ترغب في تطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها بهدف الحصول على مناعة القطيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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