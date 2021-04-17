صاحبة أطول شعر في العالم تتخلى عنه

في خطوة مفاجئة قررت الشابة الهندية نيلاتشي باتيل الحاصلة على لقب أطول شعر في العالم لمراهقة، قص شعرها للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

حيث قامت بنشر مقطع فيديو تظهر فيه الشابة البالغة من العمر 18 عاماً وهي تقوم بقص شعرها البالغ طوله مترين.

وكانت الشابة الهندية قد حصلت في العام 2018 على لقب أطول شعر لمراهقة ب170.5 سم، قبل أن تكسر هذا الرقم في العام الماضي وقبل احتفالها بعيد ميلادها الـ18، حيث وصل طول شعرها لمترين.

وقالت الشابة الهندية إنّها تناقشت مع والدتها حول ما ستفعله بشعرها المقصوص، وقررت في النهاية التبرع بشعرها لمتحف ريبلي المختص بالأشياء الغريبة والنادرة عوضاً عن بيعه بمزاد علني أو التبرع به لجمعية خيرية.

يشار إلى أنّ نيلاتشي قصت شعرها الذي كانت تغسله مرةً واحدةً أسبوعياً بمساعدة والدتها لصعوبة الاهتمام به.

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