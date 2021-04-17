صباح الجزائري تهاجم باب الحارة بـ”تصريحات نارية”

هاجمت النجمة السورية صباح الجزائري المشهورة بدور أم عصام بمسلسل باب الحارة الجزء الـ11 من العمل.

وقالت إن العمل مختلف بشكل جذري عن المسلسل الذي شاركت بأجزائه الـ9 الأولى، وأكدّت أنّ نجاح العمل في السابق كان بفضل منتجه بسام الملا.

وأوضحت أنّ شركة قبنض استغلت نجاح الأجزاء السابقة للعمل، لتقوم بإنتاج جزأين جديدين لا يحملان من المسلسل إلا اسمه.

وأكدّت أم عصام عدم متابعتها للجزء الجديد، وقالت إنّها لم ولن تشاهد أي حلقة منه لأنّه مسلسل مختلف.

وكان النجم السوري عباس النوري قد هاجم في وقت سابقٍ الجزء الجديد، وشبّهه بسندويشة الفلافل غير الطازجة.

يذكر أنّ الجزء الجديد من باب الحارة شهد عودة بعض النجوم العمل كزهير رمضان، ومحمد الشماط ورنا أبيض، بالإضافة لانضمام نجوم جدد كسلمى المصري، نجاح سفكوني، نظلي الرواس، سلمى المصري، عبير شمس الدين وغيرهم.

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