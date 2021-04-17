مسلسل لعبة نيوتن يدفع الجمهور لإطلاق حملة تبرع لمنى زكي

قام متابعو مسلسل لعبة نيوتن بإطلاق حملة تبرعات من أجل جمع مبلغ مالي لإعادة الفنانة منى زكي من أمريكا لمصر.

حيث نشروا صورةً على الإنترنت لعبوة وضعوا فيها بعض النقود وكتبوا عليها، لكي نتخلص من التوتر دعونا نجمع التبرعات لنعيد هنا لحازم ونتخلص من التوتر الذي نعيش فيه.

وكانت هنا التي تؤدي شخصيتها منى زكي قد سافرت إلى أمريكا من أجل إنجاب طفلها بعد الاتفاق مع زوجها حازم الذي يملك منحل عسل، وذلك من أجل أن يحصل ابنهما على الجنسية الأمريكية.

لكنّ زوجها يطالبها بالعودة الفورية لمصر بشكلٍ مفاجئ، ويهددها بالطلاق في حال أصرت على عدم العودة، وهذا ما أوقعها بحيرة كبيرة، لأنّ العودة إلى مصر ستهدد حملها، ولعدم امتلاكها المال الكافي لحجز تذكرة الإياب.

ومسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، أسامة الهادي وغيرهم من النجوم.

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