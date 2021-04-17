أوبو تكشف عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه OPPO A94 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimesnty 800U، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 11.1.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض FHD، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرتين الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات مدمج في الشاشة، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 3 مايو القادم بسعر 359 يورو.

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