مسمار يخترق جفن إيطالي.. ومعجزة تنجيه من فقدان النظر

تسبب خطأ قام به رجلٌ إيطالي أثناء جزّه العشب في منزله بانغراس مسمار في جفنه الأيسر الأمر الذي منعه من فتح عينه.

وعلى الفور قامت عائلة الرجل الذي لم تكشف هويته، والبالغ من العمر 58 عاماً بنقله إلى مستشفى يقع في مدينة فيرونا الإيطالية، حيث أجرى له الأطباء عمليات مسح وصور من أجل معرفة مدى خطورة الإصابة.

ولحسن حظ هذا الرجل فإنّ المسمار انحرف بضع ميليمترات عن عينه اليسرى، ولهذا السبب لم تتضرر عينه بشكل كبير.

وقام الأطباء بإزالة المسمار من عينه خلال لفه برفق حتى سقط، قبل أن يقوموا بتعقيم مكان الجرح.

وأشار الأطباء إلى أنّ المريض عانى من ضعف الرؤية في عينه اليسرى لمدة شهر قبل أن يستعيد النظر بها بصورة طبيعية.

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