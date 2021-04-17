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مسمار يخترق جفن إيطالي.. ومعجزة تنجيه من فقدان النظر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب خطأ قام به رجلٌ إيطالي أثناء جزّه العشب في منزله بانغراس مسمار في جفنه الأيسر الأمر الذي منعه من فتح عينه.

وعلى الفور قامت عائلة الرجل الذي لم تكشف هويته، والبالغ من العمر 58 عاماً بنقله إلى مستشفى يقع في مدينة فيرونا الإيطالية، حيث أجرى له الأطباء عمليات مسح وصور من أجل معرفة مدى خطورة الإصابة.

ولحسن حظ هذا الرجل فإنّ المسمار انحرف بضع ميليمترات عن عينه اليسرى، ولهذا السبب لم تتضرر عينه بشكل كبير.

وقام الأطباء بإزالة المسمار من عينه خلال لفه برفق حتى سقط، قبل أن يقوموا بتعقيم مكان الجرح.

وأشار الأطباء إلى أنّ المريض عانى من ضعف الرؤية في عينه اليسرى لمدة شهر قبل أن يستعيد النظر بها بصورة طبيعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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