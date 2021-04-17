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دراسة جديدة تكشف فائدة غير متوقعة للفطر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لمركز أبحاث التخدير في إمبريال كوليدج لندن احتواء الفطر على مادة مضادة للاكتئاب.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة نيو إنغلاند الطبية إنّهم أجروا أبحاثاً على 59 مريضاً يعانون من الاكتئاب، أعطي قسم منهم إسيتالوبرام المضاد للاكتئاب، في حين منح القسم الآخر مكون السيلوسيبين المخدر الموجود في الفطر.

وأوضح الباحثون إنّ جرعتين يومياً من مادة السيلوسيبين لمدة 6 أسابيع كانت بنفس فعالية حبوب إسكيتالوبرام اليومية، حيث كان مقدار تحسن المرضى متماثلاً لدى المجموعتين.

يذكر أنّ الباحثين أكدّوا استمرارهم في الأبحاث حول مادة السيلوسيبين وذلك لكي يكونوا قادرين على اعتماده كعلاج بديل للاكتئاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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