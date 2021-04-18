فتاة صينية تُلقّن مديرها المتحرش درسا لن ينساه (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو تظهر فيه الفتاة الصينية تشو وهي تضرب مديرها لتحرشه بها.

وقالت تشو إنّ مديرها الذي يشغل منصب نائب مديرة دائرة متخصصة بمكافحة الفقر في مقاطعة هيلونغجيانغ تحرش بها من خلال الرسائل النصية، وهذا ما دفعها لتسجيل الفيديو الذي ظهرت به وهي تقوم بضربه بالممسحة قبل أن تقوم بإلقاء دلو المياه عليه.

كما أكدّت تقدمها بضبط للشرطة التي قامت بفتح تحقيق في الحادث، وذلك من أجل معاقبة المتحرش، بالإضافة لنشرها المقطع على تطبيق شات الصيني.

وحظيت تشو بتعاطف كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أنكروا تصرف المدير، وطالبوا بمعاقبته.

من جهةٍ أخرى قالت الشرطة إنّ تحقيقها أكدّ واقعة التحرش، وإنّها أدانت المتحرش بعدم الانضباط، وقامت بفصله من العمل.

يشار إلى أنّ المدير تقدم باعتذار رسمي من الموظفة، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ الرسائل التي وصلتها منه كانت مجرد مزحة فقط لا غير.

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