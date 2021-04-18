خالد النبوي يغادر المستشفى بعد تحسن صحته

أكدّت منى المغربي زوجة الفنان المصري خالد النبوي تحسن الحالة الصحية، وخروجه من المستشفى.

وقالت في منشورٍ على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك إنّ صحة خالد تحسنت بعد أسبوع صعب قضاه بالعناية المشددة في المستشفى.

وكان النجم المصري قد نشر في حسابه على تويتر تغريدةً هنأ من خلالها متابعيه بالشهر الفضيل، وقال فيها إنّه في آخر أيام العزل، ودعا الله لكي يخرج منها بسلام، وطالب عشاقه بأخذ الحذر من الفيروس، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان خالد النبوي قد حظي بإشادة كبيرة في مصر بعد ظهوره في الفيلم الوثائقي تعالوا مصر الذي تم عرضه في موكب نقل المومياوات.

الجدير بالذكر أنّ شائعات كثيرة انطلقت بعد إصابة خالد النبوي بكورونا، حيث قال البعض إنّه تعرض لأزمة قلبية قبل أن تعلن زوجته إصابته بالفيروس سريع الانتشار.

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