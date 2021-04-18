Urbanista تطلق سماعة لاسلكية تشحن نفسها بالشمس

كشفت شركة Urbanista السويدية عن سماعة لاسلكية تعمل بالطاقة الشمسية أطلقت عليها LOS Angeles.

وستضع الشركة السويدية على رأس السماعة شريحة تعمل على تحويل ضوء الشمس لطاقة تشحن البطارية الداخلية لها.

وقالت الشركة إنّ تعريض السماعة لأشعة الشمس الساطعة لمدة ساعة كاملة سيجعلها تعمل لمدة 3 ساعات، في حين ستشحن لمدة ساعتين في حال كان الجو غائماً.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ السماعة الجديدة تتميز بإمكانية شحنها بشكل بطيء من خلال الأضواء المنزلية، أو شحنها بالطريقة الاعتيادية من خلال منفذ USB-C.

وتتميز هذه السماعة بعملها بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وأي أو إس، وبقدرتها على الاتصال مع المساعدات الرقمية، بالإضافة لاحتوائها على تقنية تساعدها على ترشيد الطاقة عند انخفاض طاقة البطارية.

الجدير بالذكر أنّ الشركة السويدية لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق وسعرها.

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