تويتر يتعرض لعطل مفاجئ.. والمستخدمون غاضبون

تعرض موقع تويتر ليلة أمس لعطل فني تسبب بمشكلات عديدة للمستخدمين، ومنعهم من استخدام الموقع بالشكل الأمثل.

وأكدّت الشركة هذا الأمر من خلال تغريدة قالت فيها إنّ تحميل التغريدات توقف لدى بعض المستخدمين، وإنّ المهندسين يعملون الآن على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وأشارت تويتر لورود أكثر من 70 ألف شكوى ليلة الجمعة من مستخدمين قالوا فيها إنّهم عانوا من انقطاع الخدمة، وعدم قدرتهم على تسجيل الدخول لحساباتهم أو رؤية التغريدات الموجودة أو تحميلها.

من جهةٍ أخرى؛ أبدى عدد كبير من المستخدمين استياءهم من هذا الخلل الفني الذي تسبب لهم بمشاكل عديدة، وطالبوا الشركة بالتدخل وإصلاحه بالسرعة القصوى.

يشار إلى أنّ منصة تويتر تعد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة بين رواد مواقع الإنترنت.

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