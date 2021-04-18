اهتمام لافت بالحلقة الخامسة من “الاختيار 2” على مواقع التواصل

لاقت الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2″، حضورا لافتا، لكونها تضمنت مشاهد وأحداث مهمة شهدتها مصر، يوم الرابع من أغسطس من العام 2013.

وبدأت بتحركات قوات الشرطة في صباح يوم 14 أغسطس، إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة، إضافة إلى أن المشاهد احتوت على لقطات حقيقية تم تصويرها وقت فض إعتصام جماعة الإخوان المسلمين، وعرضها مع مشاهد المسلسل، لإظهار الصورة كاملة للجمهور.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحلقة، التي أعادت لهم الذكريات التي عاشوها في تلك الفترة، التي كانت قاسية وصعبة على مصر وعلى أجهزتها الأمنية.

ويعدّ مسلسل “الاختيار 2″، من الأعمال التي تحظى باهتمام كبير، وهو بطولة بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشري، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان، علي الطيب، طارق صبري وعمر الشناوي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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