أندرويد 12 سيخبرك إن كانت التطبيقات تصل إلى Clipboard مثل iOS – إليك التفاصيل

تتعمق جوجل أكثر وأكثر في تطوير نظام أندرويد 12، وهو الذي يمر الآن بمراحل التطوير الاختبارية على أن يصل للأسواق في الربع الأخير من عام 2021 أو قبل ذلك بفترة صغيرة، واليوم تم اكتشاف خاصية جديدة في النظام، وهي خاصية الوصول إلى كل ما تقوم بنسخه أو قصه داخل الـClipboard، تمامًا مثل iOS 14.

أندرويد 12 سيخبرك إن كانت التطبيقات تعرف ما تنسخه

في نظام iOS 14 وكما نعلم تقوم أبل بعرض إشعار صغير في أعلى الشاشة في حالة تم الوصول لمحتوى الحافظة Clipboard الذي يتم تسجيل كل ما يتم نسخه فيها، وهذا الإشعار يوضح لك التطبيق الذي يحاول الوصول إلى هذا المحتوى الشخصي بالطبع.

على عكس أبل، هذه الخاصية ستكون اختيارية في هواتف أندرويد 12، ويمكنك تفعيلها أو إلغاء تفعيلها، وهذه الميزة ببساطة هي ميزة أمنية تتمحور حول الخصوصية.

يُذكر أن هذه الخاصية قد حققت نجاح كبير في نظام iOS على هواتف آيفون نظرًا لأنها كشفت للمستخدمين مدى اطلاع التطبيقات على محتويات الـClipboard بسبب وبدون سبب! وأبرزهم فيسبوك وتطبيقاته بالطبع.

يُذكر أن الـClipboard هي الحافظة التي يتم تسجيل كل شيء تقوم بعمل نسخ Copy أو قص Cut له لكي يمكنك استخدامه لاحقًا بشكل سريع وفعال، وعادةً ما يمكنك أن تصل لهذه الحافظة من خلال تطبيق الكيبورد الخاص بك.

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