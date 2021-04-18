إليك بعض الصور لهواتف ايفون 13 المنتظرة نهاية عام 2021 الجاري

سمعنا عن هواتف ايفون 13 / ايفون 13 برو العديد من التسريبات والآن ننشر لكم بعض الصور المصممة حاسوبياً لتوضيح التصميم والشكل الذي قد تأتي به تلك الهواتف.

تعديل موضع الكاميرات الخلفية

في الجهة الخلفية نرى أولاً أن ابل ربما تعتمد على وضع الكلميرات الخلفية بطريقة قطرية عوضاً عن وضعها فوق بعضها مثل هواتف ايفون 11 و ايفون 12 وايفون 12 ميني.

مربع الكاميرا البارز سيبقى على حاله لكن التغيير سيكون في ترتيب الكاميرات داخله في حالة الكاميرا الخلفية الثنائية، ربما لتمييز هواتف ايفون 13 / ميني الأحدث عن الإصدارات السابقة.

تعديل موضع الكاميرات الخلفية قد يكون له شق تقني حيث سيتم زيادة حجم مستشعر الكاميرات وبهذه الطريقة تصبح هناك مساحة أوسع لكل مستشعر دون زيادة إجمالية في حجم المربع الخلفي للكاميرا، وهذا سوف يجعل هواتف ايفون 13 / ميني متوافقة مع الإكسسوارات الحالية المتاحة لهواتف ايفون 12 / ميني.

تصغير حجم النتوء العلوي “النوتش”

أما في الجهة الأمامية سوف يكون التغيير الأبرز هو تصغير حجم النتوء العلوي للشاشة “النوتش” ليصبح أقل عرضاً مما هو عليه الآن وتصبح مساحة الشاشة على جانبيه أكبر.

من أجل فعل هذا سوف يكون على ابل نقل سماعات المكالمات أعلى لتكون موجودة في الإطار عوضاً عن وضعها في النتوء العلوي نفسه.

في هواتف ايفون 13 كافةً ربما نرى أيضاً قيام ابل بإضافة مستشعر بصمات داخل الشاشة مع تقنية التعرف على الوجه Face ID وذلك بسبب الصعوبات والمشاكل التي واجهتها الأخيرة في التعرف على الوجه أثناء ارتداء الكمامة.