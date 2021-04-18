تطبيق Google Earth سيتيح لك رؤية التغير الذي مر بالكوكب خلال 37 سنة – تحديث ضخم

تطبيق جوجل إيرث هو واحد من أكثر التطبيقات ضخامة وثورية في مجاله، وهو مجال المنافسة فيه ضئيلة نظرًا لأنه يحتاج تكنولوجيا ضخمة ومكلفة لا تتواجد عادةً لدى الشركات، واليوم يحصل تطبيق Google Earth على أكبر تحديث له منذ عام 2017، وهو الذي يتيح خاصية جديدة ومميزة، وهي رؤية التغير الذي مر بالكوكب خلال 37 سنة والمزيد.

وضع Timelapse Mode في تطبيق Google Earth

أعلنت قوقل عن هذا الوضع الجديد عبر المدونة الرسمية للشركة وذلك في مقال من كتابة ريبيكا مور، وهي المسؤولة عن تطبيق قوقل إيرث بفروعه المختلفة، وحسبما صرحت فالشركة قد استخدمت قرابة الـ24 مليون صورة من صور القمر الصناعي لبناء محتوى مرئي رباعي الأبعاد لما مرّ به كوكبنا على مدار 37 سنة.

ببساطة، سيسمح لك التحديث الجديد باستعراض أي جزء حول الكرة الأرضية في أي عام تريده بين عامين 1984 و2020، وعليه فسيكون إمكانك ببساطة أن تلقي نظرة على مدى التغير الذي مر به أي جزء على مدار هذه السنوات.

فيما يلي نشارككم فيديو يستعرض الخاصية الجديدة:

يمكنك أن تبدأ في استخدام الخاصية الجديدة سواء من خلال تحميل أو تحديث التطبيق على هاتفك الذكي، أو تستخدمها عبر المتصفح فورًا من خلال الرابط التالي g.co/Timelapse. وبالإضافة إلى ما سبق، قوقل قد أضافت أكثر من 800 فيديو من هذا النوع بتقنيات 2D و3D وهي التي تتناول مناطق ومواضع أخرى حول كوكبنا الضخم.

• جوجل تعيد الكشف عن نسخة جديدة من خدمة Google Earth