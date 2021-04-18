تطبيقات رمضان للاندرويد (6) – تطبيق تذكيري إسلامي مع تطبيق أساسي للأمان والخصوصية

نستمر معكم بشكل يومي ونشارككم أفضل تطبيقات يمكن تجربتها وذلك كعادتنا في شهر رمضان المعظم، حيث أننا نشارككم بتطبيقين يوميًا بدلًا من مقال تطبيقات الأسبوع المعتاد، واليوم سنتحدث عن تطبيقين إضافيين وأحدهم هو تطبيق ديني يتوافق مع كوننا في شهر رمضان، وثانيهم هو تطبيق مفيد لكل هاتف.

تطبيق فاذكروني – تطبيق إسلامي متكامل

هذا التطبيق المميز هو واحد من تطبيقات أندرويد الإسلامية الشاملة، التطبيق يتيح لك جدولة ختم القرآن وكذلك قراءة القرآن بشكل عام، إلى جانب متابعة الأذكاء بجميع أنواعها وكذلك مواعيد الصلاه بالتأكيد، لذلك فهو تطبيق إسلامي متكامل أشبه بتطبيق مثل Muslim Pro وليس تطبيق مخصص لوظيفة محددة واحدة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Antistalker لمنع التطبيقات من تتبعك

هذا التطبيق المميز يعمل على منع التطبيقات الأخرى من تتبعك والوصول لكلًا من الميكروفون والكاميرا، وهذا نظرًا لأن هناك تطبيقات خبيثة تقوم بفتح الميكروفون والكاميرا بغرض التجسس عليك بالطبع، كذلك فهذا التطبيق يحدد لك هذه التطبيقات بالأسماء والوقت التي حاولت فيه فتح التطبيق، بالإضافة إلى وجود مؤشر يوضح ذلك كما في نظام iOS.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.