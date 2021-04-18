تطبيقات رمضان للايفون و الايباد (6) – تطبيقان مميزان مجانيان لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية متاحان للتحميل مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق Lumina manual AI camera – تطبيق كاميرا مميز

هو تطبيق مميز يمكن الاعتماد عليه كبديل لتطبيق الكاميرا الافتراضي في الايفون والايباد، يحتوي على أدوات اخترافية مثل الوضع اليدوي والوضع الليلي و HDR و ضبط إعدادات الفيديو يدوياً وإمكانية حفظ الصور الخام بصيغة

RAW وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق InfoGraphic Poster Creator – لإنشاء التصميمات والإنفوغرافيك

هو تطبيق يمكنك من إنشاء ما تريد من التصميمات: الدعايات، الشعارات، الإنفوغرافيك، الكروت الشخصية، وغيرها في دقائق معدودة وبشكل احترافي حتى لغير المحترفين في التصميم. يحتوي التطبيق على أكثر من 400 قالب وأيقونة وتصميم، وتصدير أعمالك للنشر على الإنترنت أو الطباعة.

السعر : مجاني لفترة محدودة