ماجد الكدواني ينال إعجاب المشاهدين بدوره الشرفي في ولاد ناس

نال مشهد وفاة ابن الفنان ماجد الكدواني الذي عرض في الحلقة الرابعة من مسلسل ولاد ناس إعجاب الجماهير، وذلك بفضل الأداء القوي الذي قدمه الفنان الذي يحل على العمل كضيف شرف.

وقام الفنان بعد سماعه نبأ وفاة نجله بمخاطبة الطبيب وزوجته بطريقة مؤثرة للغاية، إذ قال” رائحة ابني ما زالت ملتصقة بملابسي، قال لي صباح اليوم إنّ اليوم الذي لا أبيت فيه في حضنك لا أعتبره من عمري، وبعدم وجودك بجواري لا أعتبر نفسي حيّا، ولا أعتبره يوماً من عمري”.

كلمات الكدواني رافقها تعابير مؤثرة بالوجه، لتقوم زوجته بالرد من خلال الصراخ والبكاء حزناً على فقدان طفلها.

ورغم قصر مدة المشهد والتي لم تتجاوز الـ4 دقائق فإنّه نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالأداء الرائع للكداوني.

ومسلسل ولاد ناس مسلسل اجتماعي من بطولة أحمد توفيق، بيومي فؤاد، لقاء سويدان، وإيهاب فهمي.

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