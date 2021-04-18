دراسة تكشف صلة وثيقة بين الصداع والإكثار من تناول المسكنات

أكدّت مجلة أبوتيكن أومشاو الألمانية المختصة في مجال الصحة وجود صلة بين الإدمان على استخدام المسكنات والصداع.

وقالت إنّ تناول المسكنات بكميات كبيرة يعمل على تفاقم الصداع، ولا يساعد على علاجه، أو التخفيف منه.

وأوضحت بأنّ الإدمان على المسكنات يجعل الإصابة بالصداع تستمر لفترة أطول، ويجعل الألم أكثر شدة.

ودعت المجلة الألمانية الأشخاص الذين يتناولون المسكنات بكميات كبيرة إلى الامتناع عن تناولها لمدة 10 أيام في الشهر، وذلك لكي يتجنبوا الصداع الشديد الذي قد يصيبهم بسبب الإدمان عليها، كما أوصت بتعويد الجسم على عدم تناول المسكنات إلا في الحالات الضرورية.

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