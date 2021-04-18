شاب مصري ينفذ تحديا خطيرا على سكة الحديد (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديد لشاب مصري ينفذ تحد مميت لكي يبثه على تطبيق تيك توك.

حيث قام الشاب الذي لم تعرف هويته حتى الآن بالاستلقاء على السكة الحديدية أثناء مرور قطار سريع من فوقها.

ووثق أصدقاء الشاب التحدي من خلال مقطع الفيديو، قبل أن يقوموا بتهنئته بعد مرور القطار من فوقه، وعدم تعرضه للأذى.

من جهةٍ أخرى استنكر وزير النقل المصري التصرف الأرعن للشاب، وقال إنّه سيلاحقه، وسيلقي القبض عليه لأنّه عرض حياته للخطر، ولأنّ هذا الأمر يشجع الشباب على تنفيذ تحديات خطيرة.

وأوضح الوزير بأنّ الاستهتار كان وراء مجموعة كبيرة من حوادث القطارات في مصر، آخرها كان الحادث الذي وقع في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفاة 19 شخص، وإصابة 180 آخرين.

يذكر أنّ السلطات المصرية ألقت في وقت سابق القبض على سائق تيك توك كان يقوم بالسير على سكة القطار، بتهمة تهديد سلامة الآخرين.

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