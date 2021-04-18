فيروس كورونا يفرض شكلاً جديداً لحفل الأوسكار

فرض انتشار فيروس كورونا تغييرات عديدة على حفل الأوسكار الذي سيقام في 25 أبريل الجاري.

حيث ستقام معظم فقرات الحفل في قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال مخرج الحفل ستيفن سودربيرج إنّهم سيقومون بتصوير الحفل كفيلم، حيث سيجسد المقدمون أنفسهم أو نسخة من أنفسهم على الأقل.

وأشار إلى أنّ الحفل القادم سيسمح للفائزين بالحديث بشكل كامل كما في السابق، بعكس العام الماضي، حيث لم يكن لدى الرابحين سوى 45 ثانية فقط للحديث.

وقال إنّ المرشحين الذين يعجزون عن الوصول إلى لوس أنجلوس سيشاركون في الحفل من خلال الأقمار الصناعية، وأكدّ في الوقت ذاته على أنّه لن يسمح للمشاركين بالمشاركة عبر تطبيق زوم.

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