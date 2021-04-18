صورة رقمية تباع بأكثر من 5 ملايين دولار أمريكي

شهد مزاد علني إلكتروني أقيم يوم 16 أبريل الجاري بيع عمل رقمي لسنودن بسعر كبير وصل إلى 5.5 مليون دولار أمريكي.

وقال العميل البالغ من العمر 37 عاماً في تغريدةٍ نشرها في حسابه الرسمي في تويتر إنّه حصل على ثمن العمل بالعملات المشفرة إيثيريوم، وأكدّ بأنّه سيتبرع بكامل المبلغ لمؤسسة حرية الصحافة التي يترأسها منذ 4 سنوات.

وأشار إلى أنّ العمل عبارة عن صورة ذاتية له صنعت من قرار محاكم الاستئناف الأمريكية.

وأكدّ سنودن على أنّ العمل يحتوي على الوصف NFT الذي يعني إمكانية نسخ العمل إلى عدة نسخ، إلّا أنّ النسخة التي عليها هذه العلامة هي الأصلية.

يذكر أنّ العميل الأمريكي السابق سرّب في العام 2013 مجموعة من الملفات السرية لمؤسسات إعلامية، قبل أن يفر إلى روسيا ويلجأ إليها ليتجنب التهم الموجهة إليه في أمريكا، والتي تقوده للسجن لمدة 30 عاماً.

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