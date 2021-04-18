تسريبات تكشف مواصفات تابلت سامسونج الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية مواصفات التابلت الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه خلال الفترة القادمة تحت اسم Galaxy Tab S7.

ومن المتوقع أن ينبض التابلت الجديد بمعالج Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android.

وأشارت التسريبات إلى أنّ شاشة هذا الجهاز ستأتي من نوع IPS LCD مقاس 12.4 بوصة، دون أن تكشف عن دقة الكاميرا التي ستلحق بها.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز اللوحي بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

ولم تكشف التسريبات عن سعة البطارية، لكنّها أكدّت أنّ الجهاز سيحتوي على منافذ USB، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

ومن المتوقع أن توفر سامسونج هذا التابلت بعدة ألوان هي الأسود، الفضي، الوردي، والأخضر.

يشار إلى أن التسريبات أكدّت رغبة سامسونج في طرح التابلت الجديد في العام الجاري، دون أن تكشف عن السعر المتوقع.

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