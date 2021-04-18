Mobvoi تطلق ساعة جديدة رخيصة الثمن

كشفت شركة Mobvoi الصينية عن ساعة جديدة منافسة لساعة آبل أطلقت عليها TicWatch GTH.

وجاءت الساعة الجديدة بهيكل شبيه بهياكل ساعات آبل، وزودتها بشاشة مقاس 1.55 بوصة.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء وفق معيار 5ATM، وهذا ما يجعلها قابلة للاستخدام حتى عمق 50 متراً تحت الماء.

وستعمل هذه الساعة بنظام Wear OS، وهذا ما يسهل عملية اقترانها بالهواتف والأجهزة الذكية الأخرى.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 260 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة أسبوع كامل، وستحتوي على حساسات لقياس معدل ضربات القلب، وعدّاد لقياس عدد الخطوات، حساسات لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة لحساسات تقوم بقياس درجات الحرارة.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 79.99 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية