واتساب يُصرّ على إطلاق تحديثه “المثير للجدل” في موعده

أكدّت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة لتطبيق واتساب إطلاق التحديث الجديد الذي تم تأجيله من فبراير الماضي بعدما أثار جدلاً كبيراً في موعده المحدد في شهر مايو القادم.

وأشارت فيسبوك إلى أنّ الموعد الخاص بالموافقة على سياسة الخصوصية سينفذ بدءاً من 15 مايو القادم.

وبينت فيسبوك أنّ المحادثات التي يقوم بها المستخدمون مع أصدقائهم وعائلاتهم ستبقى محمية ومشفرة.

وقالت إنّ البيانات التي ستتم مشاركتها مع الشركات ستتضمن تسجيل حسابات المستخدمين كأرقام الهواتف، التفاعل مع الشركات المقدمة للخدمة، بيانات المعاملات، بالإضافة لبعض المعلومات التي ترتبط بالجهاز المستخدم وعنوان بروتكولات الإنترنت.

وأوضحت فيسبوك بأنّها ستفسح المجال أمام المستخدمين حتى 15 مايو القادم من أجل الموافقة على الشروط الجديدة، على أن يتم تقييد ميزات المستخدم في واتساب بعد 120 يوماً من الرفض، حيث سيصبح عاجزاً عن الرد على الرسائل والمكالمات الواردة إليه.

وفي حال استمر بالرفض بعد انقضاء الـ120 يوماً ستقوم فيسبوك بحذف الحساب الخاص به من واتساب.

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