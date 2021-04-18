نادية فؤاد تهاجم رامز جلال بعد سخريته من زوجها

قامت الفنانة المصرية ناديا فؤاد بشن هجوم على مقدم البرامج المصري رامز جلال على خلفية سخريته من زوجها في إحدى حلقات برنامجه رامز عقله طار.

وقالت في منشورٍ على حسابها في موقع فيس بوك إنّها لا تقبل بالكلام الذي تحدث به عن زوجها حمو بيكا، حيث وصفه بأنّه لا يستطيع السير أو اللعب جيداً داخل إحدى الألعاب بسبب ارتدائه لحذاء أركان فؤاد.

وقالت إنّ هذا المزح غير مقبول إطلاقاً، وطالبته بالاكتفاء بالسخرية من الضيوف الذين يحضرون برنامجه، وعدم السخرية من الناس الذين يجلسون في منازلهم بعيداً عن كل المشاكل.

يذكر أنّ رامز جلال يثير الكثير من حالات الجدل سنوياً ببرامجه التي يتم عرضها بعد الإفطار، والتي يقوم خلالها بإيقاع النجوم بمقالب مضحكة ومخيفة.

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