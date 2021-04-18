رغم الهجوم على لقاحها.. أسترازينيكا تستعد لإنتاج مطعوم جديد لكورونا

تستعد شركة أسترازينيكا لإنتاج لقاح جديد لفيروس كورونا قادر على مكافحة سلالة جنوب أفريقيا.

وقالت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا إنّ الشركة تعمل على تطوير نسخة من لقاحها لمقاومة سلالة جنوب أفريقيا، وأكدّت على أنّ النسخة المطورة ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أنّ الدراسات التي تقول إنّ لقاحات كورونا غير قادرة على مجابهة تلك السلالة ضئيلة ولا يمكن الأخذ بنتائجها.

ولم تتناول سارة في مقابلتها الصحفية التحقيقات الجارية حول ارتباط لقاح الشركة بحالات إصابة بجلطات دموية أدت لوفاة عدة أشخاص.

يذكر أنّ الاتحاد الأوربي وضع تحذيراً على اللقاح بسبب هذا الأمر، في حين أوقفت عدة دول أوربية استخدامه بشكلٍ مؤقت.

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