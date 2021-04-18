جاكي شان يحرم ابنه من أمواله ويمنحها للجمعيات الخيرية

كشف النجم الصيني جاكي شان عن رغبته بالتبرع بكامل ثروته للجمعيات الخيرية، حارماً بذلك ابنه الوحيد جايسي من الميراث.

وبرر النجم الذي تبلغ ثروته 350 مليون دولار، قراره بأنّ ابنه إن كان نجاحاً فسيصنع أمواله بنفسه، أما في حال لم يستطع صناعة الأموال فإنّه سيبدد الثروة بدون فائدة.

وأبدى الممثل والمغني الشهير ندمه لعدم التحاق ولده بالجيش، وقال إنّ الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصيته بشكلٍ أفضل.

وكان الشرطة قد ألقت القبض في العام 2014 على جايسي بسبب حيازة المخدرات، وهذا ما دفع والده للاعتذار عن ابنه، والقول إنّه فشل في تعليم ابنه.

الجدير بالذكر أنّ جايسي هو الولد الوحيد لجاكي شان وأنجبه من جوان لين التي تزوجها عام 1982.

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