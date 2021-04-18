هاتف جديد من بوكو بمعالج متطور وبطارية قوية

تستعد شركة بوكو الصينية لإطلاق إصدار جديد من هاتف Poco M2 ستطلق عليه M2 Reloaded.

ومن المتوقع أن ينبض بداخل هذا الجهاز معالج ميديا تيك Helio G80 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل.

ولم تكشف الشركة عن عدد الكاميرات التي سيضمها الهاتف الجديد أو دقتها.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال إضافة كرت ذاكرة إليها، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بايت.

ويتوقع أن يضم الهاتف الجديد بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ بوكو ستكشف عن مواصفات الهاتف وسعره بشكلٍ رسمي يوم 21 أبريل الجاري.

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