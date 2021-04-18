أولدوكيب تطرح حاسوبا لوحيا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة أولدوكيب الصينية عن حاسوب لوحي جديد بميزات عديدة أطلقت عليه iPlay 20S.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالج Unsioc SC9863A ثماني النوى، ومعالج رسوميات Power VR ING8322.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة مقاس 10 بوصة، ودقة عرض 1920*1200 بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 6 غيغا بايت.

وستزود الشركة الصينية حاسوبها الجديد بمستشعر للإضاءة المحيطة، مستشعر للتسارع الجيروسكوب، نظام تتبع المواقع.

وسيحتوي الجهاز على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تعلن عن موعد إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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