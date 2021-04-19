سوف نوضح لكم كيفية تعيين نغمات مخصصة لجهات الاتصال على الواتساب من خلال هذه المقالة وباختصار شديد. بالتأكيد وكما تعلمون أن تطبيق واتساب هو أشهر تطبيقات الدردشة وأكثرها استخداماً، ولكن على عكس تطبيق سيجنال أو تيليجرام، سوف تجد أن جميع أصدقائك متواجدين على الواتساب ويستخدمونه أيضاً كتطبيق الدردشة الاساسي.

ولكن ضمن أهم الأسباب التي جعلت من صيت واتساب واسع الشهرة، هي ميزة التخصيص والتعديل على وظائفه. لقد تحدثنا سابقاً مراراً وتكرارً عن أفضل مزايا الواتساب، ولكن هناك ميزة إضافية رائعة تسمح لك بتعيين نغمة رنين مخصصة لكل وجهة اتصال لديك على التطبيق بشكل فردي.

هذا يعني أنه عندما تأتيك إشعارات من تلك الجهات، سوف تسمع نغمة الرنين التي قمت بتثبيتها بنفسك. في النهاية، وبهذا الشكل، سوف تكون قادراً على تحديد جهات الاتصال التي تراسلك من صوت الاشعارات.

هي ميزة رائعة إذا كنت مشغول في المذاكرة أو كتابة تقارير مهمة لعملك، ومع ذلك تنتظر بعض الإخطارات الضرورية من جهة محددة. بهذا الشكل يمكنك تجاهل جميع الاخطارات وألا ترفع هاتفك من على سطح المكتب إلا عندما تأتيك الإخطارات التي تنتظرها. دعونا نوضحها لكم في السطور التالية باختصار شديد.

تعيين نغمة رنين مخصصة لجهات الاتصال على الواتساب

توجه إلى أي جهة اتصال تريد تحديد نغمة رنين مخصصة عندما تأتيك منها الاشعارات. ثم انقر فوق أيقونة الثلاث نقاط الرأسية،

ومن النافذة المنبثقة انقر فوق “عرض جهة الاتصال”.

الآن، أنت أصبحت في الواجهة الرئيسية لجهة الاتصال. انقر فوق زر تخصيص الاشعارات.

ومن نافذة الإشعارات، قم بتفعيل المربع بجانب “استخدام إشعارات مخصصة”، وسوف تلاحظ تنشيط ميزة نغمة الإشعارات. ثم انقر فوق ميزة نغمة الإشعارات، وسوف يقوم بتحويلك إلى المسار الذي تود اختيار النغمة من عليه. اختار المسار حسب تفضيلك، سواء نغمات رنين الهاتف الإفتراضية أو من الملفات الصوتية والمقاطع الصوتية من على ذاكرة هاتفك.

بمجرد الوصول إلى النغمة التي تريدها، قم بالنقر فوق كلمة “تعيين”. وبهذا الشكل وضحنا لكم كيفية تعيين نغمة رنين مخصصة لهذه الجهة من بين جهات الاتصال لديك على الواتساب. يمكنك تكرار نفس الخطوات بالضبط لتعيين نغمات رنين مخصصة لبقية جهات الاتصال لديك.