كيف استفادت ابل من إزالة الشاحن من علبة شراء الايفون ؟

مع إطلاق سلسلة هواتف ايفون 12 العام الماضي قررت ابل إزالة الشاحن من علبة شراء الايفون بحجة الحفاظ على البيئة، في هذا المقال سوف نحاول تفسير الاستفادة الحقيقية التي جنتها ابل جراء هذا القرار.

إزالة الشاحن والسماعات والحفاظ على البيئة!

خلال مؤتمر ابل الصحفي العام الماضي، ذكرت أنها اتجهت إلى إزالة الشاحن والسماعات من علبة شراء الايفون لأهداف تتعلق بالمحافظة على البيئة إذ سيسهم ذلك في تقليل عمليات التعدين والانبعاثات الكربونية فضلاً عن تقليل الفضلات الإلكترونية e-Waste التي باتت تشكل تهديداً على البيئة.

وفقاً لأبل، فإن قرارها ساهم بالفعل في توفير أكثر من 860 ألف طن من المعادن المختلفة كالنحاس والزنك والقصدير، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية للشركة بواقع 3.5 مليون طن فضلاً عن تقليل استهلاك الطاقة بواقع 14 مليون كيلو وات تقريباً.

هذه هي الفائدة التي عادت على البيئة جراء قيام ابل بإزالة الشاحن والسماعات من علبة شراء الايفون، ولكن ما هي الفوائد الاقتصادية التي جنتها ابل أيضاً ؟!

تقليل النفقات وزيادة الأرباح أبرز الفوائد الاقتصادية

هواتف ايفون 12 تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وقد شكلت تلك الإضافة زيادة في تكلفة إنتاج الايفون نظراً لارتفاع أسعار المودمات الداعمة لشبكات الجيل الخامس.



حتى تمتص ابل تلك الزيادة في تكلفة الإنتاج قررت تقليل بعض النفقات كإزالة الشاحن والسماعات والاكتفاء فقط بوضع كابل الشحن ونقل البيانات USB-C to Lightning.

لم تتفادى ابل فقط زيادة تكلفة الإنتاج بل أيضاً جنت المزيد من الأرباح لأن بعض مالكي هواتف الايفون اتجهوا لشراء سماعات وشواحن من ابل.

قد يكون قرار إزالة السماعات والشاحن من علبة شراء الايفون مفيداً للبيئة بقدر ما هو مفيد لأبل. بكن بالنسبة للفائدة البيئية، فهي مشروطة بامتلاك المستخدمين لشواحن وسماعات بالفعل وعدم إقبالهم على شراء الجديد منها.

كلما زاد إقبال المستخدمين على اقتناء الشواحن والسماعات كلما تراجعت الفائدة البيئية المرجوة من قرار ابل.

كانت ابل الشركة الأولى التي اتخذت قراراً بإزالة الشاحن والسماعات من علبة شراء الايفون لكن وبرغم الانتقادات اللاذعة التي قوبل بها هذا القرار، فإن شركات أخرى مثل سامسونج حذت حذو ابل وأزالت الشاحن والسماعات من علبة شراء سلسلة جالكسي S21.

قرار ابل لا يقتصر فقط على هواتف ايفون 12، بل أيضاً يشمل جميع هواتف الايفون التي يتم تصنيعها داخل مصانع ابل ابتداءً من نهاية عام 2020 الماضي وحتى الآن، كما سيستمر مستقبلاً مع الإصدارات القادمة.