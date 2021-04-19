أندرويد 12 سيأتي مع خاصية سلة المهملات وخاصية الترجمة التلقائية للتطبيقات

لعل نظام أندرويد 12 هو من أكثر الأنظمة اقترابًا من نظام ويندوز للكمبيوتر، وهو كذلك خصوصًا إن أضفنا iOS للمقارنة! واليوم تأتي لنا خاصية مقتبسة بقوة من أجهزة الكمبيوتر وويندوز 10 وهي خاصية سلة المهملات، هذا إلى جانب خاصية الترجمة التلقائية للتطبيقات، وهذه الخصائص ستبدأ في التوفر في أندرويد 12.

سلة المهملات والترجمة التلقائية للتطبيقات في أندرويد 12

بالحديث عن سلة المهملات، لا يمكننا أن ننسى أن نظام أندرويد ومن اليوم الأول له قد أتاح للمستخدمين حرية كبيرة فيما يتعلق بالملفات المخزنة على الجهاز، حيث يتيح لك النظام تصفح الملفات من خلال تطبيق مدير الملفات وكذلك التعديل عليها، وخاصية سلة المهملات ستسمح للملفات بأن لا تُمسح بشكل نهائي بمجرد مسحها.

الأمر مفهوم، عندما تقوم بمسح أي ملف فأنه سيذهب لسلة المهملات لفترة من الزمن، وهنا يمكنك استعادة هذا الملف مرة أخرى إن أردته، ولكن لو تركته لفترة معينة -غالبًا شهر- فسيتم مسحه تمامًا.

بالإضافة إلى الخاصية السابق ذكرها، آخر إصدار من أندرويد 12 التجريبي قد أوضح لنا أيضًا أن النظام سيأتي مع خاصية الترجمة التلقائية للتطبيقات، وهي خاصية ستكون مفيدة لغير متحدثي الإنجليزية.

حسبما فهمنا، إن كنت أنت تتحدث العربية ولغة الهاتف عربية لكن التطبيق لا يوفر العربية ففي هذه الحالة سيتم عرضه بالإنجليزية، وهنا تأتي أهمية خاصية الترجمة التلقائية تلك، حيث أنها ستقوم بترجمة التطبيق ومحتوياته للغتك الأم بالاعتماد على خدمات الترجمة من جوجل.