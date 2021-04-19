فتحي عبدالوهاب ويسري فودة في “القاهرة كابول” (فيديو)

ربط عدد من المشاهدين الدور الذي يلعبه الفنان فتحي عبدالوهاب في مسلسل “القاهرة كابول”، والذي يؤدي فيه دور “الإعلامي طارق كساب”، بأن له علاقة بالإعلامي يسري فودة.

ووفقا لموقع “في الفن”، فإن الفنان فتحي عبدالوهاب، استعان بالإعلامي يسري فودة كمرجعية لأداء الشخصية، وبدا عليه التأثر بملامحه خلال ما ظهر من لقطات إعلان مسلسل “القاهرة كابول”، بدءًا من النظارة إلى طريقة الأداء ومعايشة تنظيم القاعدة والسيجار، تماما مثل التفاصيل التي تتضمنها شخصية يسري فودة.

والأكثر إثارة للدور الذي يلعبه الفنان فتحي عبدالوهاب في “القاهرة كابول”، أن يسري فودة ذكر في كتابه “في طريق الأذى”، أنه شرب سيجارة أثناء لقاءه بأعضاء تنظيم القاعدة رمزي بن الشيبة وخالد شيخ محمد، ووصف فودة أن السيجارة التي دخنها وقتها بأنها “أهم سيجارة دخنها على الإطلاق”.

وتضمنت الحلقة السادسة، التي عُرضت يوم أمس، من المسلسل، مشهدًا يجمع بين “الشيخ رمزي” الذي يؤديه الفنان طارق لطفي وبين الإعلامي “طارق كساب” فتحي عبدالوهاب، شبيها بما جاء في كتاب يسري فودة حول السيجار، وهو مشهد السماح لـ “طارق كساب” بالتدخين في حضرة الشيخ رمزي، الذي أنهى حديثه بالقول: “ابقى اكتب في مذكراتك إنك شربت سيجارة مع الخليفة”.

ونشر الفنان فتحي عبدالوهاب على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر مذيعة أجنبية تسأل يسري فودة عمن يستطيع تقديم قصة حياته في عمل فني من الفنانين فأجاب قائلا: “مع احترامي الكامل لباقي الفنانين هو فتحي عبدالوهاب، خاصة أن فتحي ملامحه مصرية جدًا وأنا أحب أن أري نفسي كذلك”.

ومسلسل “القاهرة كابول”، بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم قاسم سرور، شيرين، حسني شتا، معتز هشام، مايا طلام، وكريم سامي، ويشارك عدد من ضيوف الشرف في المسلسل منهم أحمد رزق، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

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