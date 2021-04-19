تطبيقات رمضان للاندرويد (7) – تطبيق مميز لتعلم البرمجة بسهولة مع تطبيق إسلامي رئيسي

يستمر شهر رمضان معنا بخيراته وأحداثه المميزة ونستمر نحن معكم في مشاركتكم التطبيقات بشكل يومي ومستمر، واليوم سنحدثكم عن تطبيق مميز وناجح متخصص في تعليم البرمجة للمبتدئين بطريقة فعالة ومفيدة حقًا، إلى جانب تطبيق إسلامي آخر متكامل، لعلكم تجدون التطبيق الإسلامي المثالي بالنسبة لكم ضمن هذه المقالات!

تطبيق المصلي – تطبيق إسلامي متكامل

يأتي هذا التطبيق مع أكثر من 5 مليون عملية تحميل بإجمالي تقييمات 4.6/5 وهو رقم مميز بالطبع! التطبيق يتيح لك كافة الأدوات التي تحتاجها من تطبيق إسلامي، بما في ذلك مواعيد الصلاة الدقيقة وكذلك تحديد القبلة، قراءة القرآن، الأذكار وأيضًا التسبيح وغيره الكثير.

يساعدك التطبيق أيضًا على تتبع التاريخ الهجري وكذلك تحديد المساجد القريبة منك عبر الخريطة، بالإضافة إلى دليل كامل لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية، هذا إلى جانب عشرات الأدوات والخواص الأخرى بالطبع.

السعر : مجّاني

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تطبيق Grasshopper لتعلم البرمجة بسهولة

هذا التطبيق قد فاز بأكثر من جائزة ضمن تطبيقات التعليم المختلفة، وببساطة يساعدك هذا التطبيق على تعلم البرمجة وكتابة الأكواد كالمحترفين، وبطبيعة الحال فهذا التطبيق هو عامل مساعد فقط ولا يكفي لتعلم البرمجة بشكل كامل، لكن هذا لا يمنع من تجربته خصوصًا لأنه مجاني ويضم تقييمات ممتازة من أكثر من مليون عملية تحميل! يُذكر أنه من تطوير جوجل.

السعر : مجّاني

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