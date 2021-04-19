تطبيقات رمضان للايفون و الايباد (7) – تطبيق VPN وآخر لتلوين الصور مجانيان لفترة محدودة!

مرحباً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية والتي ننشرها على مدار الشهر الكريم. لدينا اليوم تطبيقان مميزان للغاية متاحان للتحميل مجاناً لفترة محدودة، تطبيق VPN وآخر مخصص لتلوين الصور القديمة.

تطبيق fogu Pro – مانع إعلانات و VPN

تطبيق مميز يقوم بحجب كافة الإعلانات الموجودة على الايفون والايباد بالإضافة إلى خدمة VPN سريعة. التطبيق مهم للحفاظ على خصوصيتك ومنع تتبع نشاطك على الإنترنت وإخفاء هويتك والوصول إلى المواقع والخدمات المحجوبة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Pholorize لتلوين الصور القديمة

هو تطبيق يتيح لك تلوين الصور القديمة ذات الأبيض والأسود، يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي من أجل تلوين الصور، كل ما عليك فعله هو اختيار الصورة التي تود تلوينها واترك الباقي على هذا التطبيق ليقوم بالمهمة!

السعر : مجاني لفترة محدودة