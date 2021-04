بدأت السلطات في نيوزيلندا العمل على تنفيذ مخطط يهدف إلى أن تصبح دولة خالية من التبغ بحلول عام 2025.

ومن بين التدابير التي بدأت السلطات في نيوزيلندا تطبيقها، حظر بيع السجائر للأشخاص المولودين بعد عام 2004، تمهيدا لحظر تجارة التبغ، وفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبحسب وزارة الصحة النيوزيلندية، يموت حوالي 4500 مواطن كل عام بسبب التدخين، الأمر الذي دفع السلطات إلى الإسراع في تنفيذ برنامج هدفه جعل البلاد خالية من التدخين بحلول عام 2025.

The post نيوزيلندا.. تنفيذ مخطط لجعل البلاد خالية من التبغ بحلول 2025 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا