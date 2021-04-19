بدون جراحة.. أطباء يستخرجون 200 كرة مغناطيسية من معدة طفل

تمكن عدد من الأطباء الروس من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ابتلع حوالي 200 كرة مغناطيسية من خلال إزالتها بدون إجراء جراحة.

وقال الأطباء إنّ والدا الطفل لاحظا وجود أجسام غريبة في براز ابنهما، وهذا ما دفعهما لأخذه للمستشفى، حيث أثبتت الفحوصات معاناة الرضيع من نزيف في الجهاز الهضمي نتيجة وجود كرات مغناطيسية ابتلعها الطفل أثناء لعبه بإحدى ألعابه.

وعمد الأطباء لإزالة الكرات من بطن الرضيع باستخدام المنظار الداخلي، وذلك نظراً لصعوبة إزالتها دفعةً واحدةً من خلال عملية جراحية.

وتمكن الأطباء خلال ساعتين من تخليص الطفل من المشكلة التي هددت حياته، وذلك من خلال إزالة 4 كرات في كل مرة كانوا يدخلون المنظار فيها.

وقالت الطبيبة خاريتونوفا التي أشرفت على العلمية، إنّها كانت قلقة من أن ينتهي الأمر بالكرات في المري أو الأمعاء، لأنّ هذا الأمر يؤدي لإتلاف الأنسجة وإحداث ثقوب فيها.

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