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بريطانيا تُجري تجربة “غريبة” على المتعافين من كورونا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ عدد من العلماء التابعين لجامعة أكسفورد بإجراء تجربة جديدة، قاموا من خلالها بإصابة أشخاص أصيبوا بكورونا سابقاً بالفيروس مرةً أخرى.

وتهدف التجربة لمعرفة الاستجابات المناعية، ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون بالفيروس مرةً أخرى.

وقالت هيلين ماكشين كبيرة الباحثين في الدراسة إنّ هذه الدراسة ستساعدنا على تصميم لقاحات وعلاجات أفضل، لذلك يجب علينا معرفة ما إنّ كان الناس سيمتلكون مناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا، وكم مدة هذه المناعة.

وكانت بريطانيا السباقة بالسماح لتجارب التحدي على البشر، والتي يتعرض فيها المتطوعون للإصابة بفيروس كورونا عمداً.

يذكر أن التجربة الجديدة تعد مختلفة بشكل كبير عن التجربة التي أُطلقت في بريطانيا في فبراير الماضي، والتي تسعى لتعميق فهم المناعة عوضاً عن إصابة الناس بالكورونا عمداً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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