نالت إعجاب عُشاقها.. يارا تُطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية

طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنيةً جديدةً باللهجة المصرية حملت عنوان “كلّه بالحب”، والتي عُرضت في المسلسل الذي يحمل نفس اسم الأغنية.

ونالت الأغنية إعجاب عشاق يارا الذين عبّروا عن سعادتهم لعودتها بالغناء باللهجة المصرية، التي نجحت فيها سابقاً بشكلٍ كبير.

وأغنية “كله بالحب” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

أما بالنسبة للمسلسل فهو من تأليف أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أطلقت في وقتٍ سابق أغنية آه عالمكتوب، والتي كانت تتر المسلسل المغربي “ولاد العم” لتكون بذلك أول فنانة غير مغربية تغني تتر مسلسل مغربي.

الجدير بالذكر أنّ يارا تستعد لطرح ألبوم جديد باللهجة الخليجية بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

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