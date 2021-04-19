أمريكا تُودّع عميدتها هيستر فورد عن 116 عاما

أعلنت أسرة الأمريكية هيستر فورد الملقبة “بعميدة الأمريكيين” وفاتها يوم السبت عن عمرٍ يناهز 116 عاماً.

وقالت العائلة في بيانها إنّ هيستر توفيت في منزلها، وبين أحضان عائلتها دون أن تذكر أسباب الوفاة، وأكدت على أنّها كانت تُمثل التقدم في العائلة، وتُذكرهم بالطريق الطويل الذي اجتازه الشعب الأمريكي من أصول أفريقية من أجل الحصول على حريتهم.

وكانت المرأة المولودة في العام 1905 قد نالت لقب عميدة الأمريكيين عام 2019 من مجموعة غرينتولوجي ريسرتش غروب.

وعملت السيدة المولودة في ولاية كارولاينا الجديدة خلال حياتها عدة أعمال منها جني القطن، العمل في الحقول، ومربية أطفال.

وتركت هيستر فورد بعد رحيلها عائلة كبيرة مكونة من أكثر من 280 فرداً منهم 12 ابناً وابنة.

الجدير بالذكر أنّ المعمرة الأمريكية عاصرت خلال حياتها مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينات القرن العشرين، الإنفلونزا الإسبانية، وجائحة كورونا.

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