تحديثات مهمة في محرك Bing على أندرويد

في إطار سعيها لتطوير متصفح Bing قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بإضافة مجموعة من الميزات للمتصفح على أندرويد.

وسيأتي الإصدار الجديد بصفحة بداية جديدة تتضمن تبويبا لأهم القصص والأحداث خلال اليوم، حيث سيقوم المتصفح بتحديثها بشكلٍ تلقائي.

كما سيكون المستخدم قادراً على الانتقال لأي خدمة من خدمات أو أدوات مايكروسوفت بكل سلاسة، الحصول على معلومات حول الطقس لمدة أسبوع، بالإضافة لميزة ترجمة النصوص لحوالي 70 لغة عالمية.

وسيكون لعشاق الرياضة نصيب من التحديث الجديد، حيث سيكون بإمكانهم متابعة أنديتهم بشكلٍ مباشر، والبحث عن نتائجها من خلال البحث الصوتي، بالإضافة لدعمه عملية البحث المرئي، وتتبع أرقام فيروس كورونا حول العالم.

يذكر أنّ مايكروسوفت طلب من المستخدمين تحميل التحديث الجديد للتمتع بالميزات الجديدة.

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