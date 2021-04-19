تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي والذي سيُطلق عليه Galaxy Z Fold 3.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحتوي الهاتف على شاشتين الأولى خارجية بمقاس 6.23 بوصة ودقة عرض 816*2260، والثانية داخلية مرنة بدقة عالية مقاس 7.6 بوصة.

وأكدت التسريبات أنّ سامسونغ لن تُزود الجهاز الجديد بقلم، مبررةً هذا الأمر بأنّ القلم يشغّل مساحات إضافية في الهيكل.

ولم تكشف التسريبات عن الكاميرات التي سيحتوي عليها هذا الهاتف، لكنّها قالت بالمقابل إنّ مساحة الذاكرة الداخلية ستبلغ 128 غيغا بايت، والعشوائية ستتراوح ما بين 8 و12 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4380 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يشار إلى أنّ التسريبات لم تستطع تحديد موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا سعره.

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