ديل تُطلق حاسوباً بمعالج قوي وشاشة تدعم القلم اللمسي

كشفت شركة ديل الأمريكية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Inspiron 14 2-in-1.

وسينبض بهذا الجهاز معالج AMD Ryzen 5 5500U، وAMD Ryzen 7 5700U أو معالجات إنتل Core i3-1125G4، وCore i5-1135G7، وCore i7-1165G7، ونظام تشغيل Windows 10.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب بشاشة مقاس 14 بوصة ودقة عرض Full HD، تدعم الإدخال بالقلم اللمسي.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية ما بين 128 غيغا بايت و2 تيرابايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعات 8، 12، 16 غيغا بايت

وسيحتوي الحاسوب الجديد على بطارية بسعة 41 أو 54 واط، منفذ HDMI، منفذي USB 3.2 من النوع A، منفذ USB Type C، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يشار إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر 729 دولارا أمريكيا.

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