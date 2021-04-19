الدراما السورية تفقد الفنان أحمد منصور

فقد الوسط الفني السوري الفنان السوري الذي تُوفي اليوم عن عمرٍ يناهز 80 عاماً، بعد معاناة مع مرض السكري.

ونعى عدد كبير من الفنانين السوريين كـ”يارا صبري” وغيرهم الممثل الراحل ووصفوه بالإنسان الطيب القلب.

ويُعد الفنان المولود في مدينة حمص عام 1941 أحد أفراد جيل المسرحيين الأوائل، حيث بدأ حياته الفنية في خمسينات القرن الماضي، من خلال المشاركة في عروض مسرح العمال ومسرح الكشاف.

وحافظ الفنان الراحل خلال مسيرته على اللكنة الحمصية في الأعمال التي شارك فيها.

يذكر أن أحمد منصور قدّم خلال مشواره الفني أكثر من 20 عملاً مسرحياً كالحلاج، الملك، الإمام، وعيلة خمس نجوم، ونهاية رجل شجاع، بالإضافة لمشاركته في عددٍ من المسلسلات السورية، في حين اقتصر ظهوره السينمائي على مشاركته في فيلم بقايا صور.

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