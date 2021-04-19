تسجيل أغرب حالة في حملات التطعيم ضد كورونا

فاجأت الأمريكية “سارة ستودلي” الجميع في ملعب “إم آند تي” الواقع في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، عندما دخلت الملعب لأخذ لقاح كورونا مرتديةً فستان زفافها.

وقالت سارة إنّها كانت وزوجها الذي تعرّفت عليه في العام 2019 للزواج في العام الماضي، إلّا أنّ انتشار فيروس كورونا وما فرضه من حظر منعهم من إقامة حفل زفاف، على الرغم من وضعهما أكثر من خطة لإقامة حفل زواج يحضره 100 شخص.

وأشارت إلى أنّ انتشار الفيروس أجبرهما على إقامة حفل زفاف صغير للغاية مكون من 8 أشخاص فقط، لذلك قررت ارتداء فستان الزفاف الملغي في يوم حصولها على التطعيم، وقالت إنّها ستُطلق عليه فستان استقبال اللقاح.

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