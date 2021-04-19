طفلة ووالدها آخر ضحايا المسلحين في أمريكا

لم تكن الطفلة الأمريكية “جاسلين آدامز” تعلم أنّ ذهابها لتناول وجبة من ماكدونالدز مع والدها ستكون آخر محطات حياتها.

حيث تُوفيت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات داخل سيارة والدها، بعد قيام مسلحين بإطلاق النار عليها وعلى والدها أثناء انتظارهما لوجبة ماكدونالدز في المسار المحدد للمركبات في أحد فروع ماكدونالدز في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إنّ الفتاة ووالدها نُقلوا إلى المستشفى بشكلٍ فوري، وأكدت وفاة الفتاة نتيجة اختراق عدة رصاصات لجسدها، في حين أصيب والدها بجروح خطيرة.

وأشارت الشرطة لعدم امتلاكها أي معلومات عن مرتكبي الجريمة، وعن الأسباب التي دفعتهم لارتكاب هذه الجريمة المأساوية.

يُذكر أنّ الحادثة أثارت حزناً واستياءً كبيراً في المجتمع المحلي، حيث طالب العديد من الأشخاص الشرطة بالعثور على الفاعل بأقرب فرصة ممكنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية