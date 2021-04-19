ماليزيا تُطلق المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا

أعلنت ماليزيا عن بدء المرحلة الثانية من التطعيم بفيروس كورونا، والمخصصة للأشخاص الذين تجاوزا 60 عاماً، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا خيري جمال الدين، إنّ جدول التطعيم لهذا الشهر ممتلئ بالكامل رغم ضعف الإقبال على التسجيل.

وأشارت التقارير إلى أنّ ربع الفئات المستحقة لهذا التطعيم قامت بالتسجيل من أجل الحصول عليه، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليه خلال الفترة القادمة.

وكانت السلطات الماليزية قد خصصت المرحلة الأولى التي استمرت لحوالي الشهرين للكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث حصل أكثر من 440 مواطنا على جرعةٍ من لقاح كورونا.

يذكر أنّ ماليزيا تسعى من خلال حملات التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع، وذلك من خلال منح 80% من السكان لقاح كورونا بنهاية العام الجاري.

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