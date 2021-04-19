هل سيتم إيقاف عرض مسلسل الطاووس؟

دفع الجدل الذي أثاره مسلسل الطاووس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، لفتح تحقيق عاجل مع الشركة المنتجة للمسلسل.

حيث أصدر المجلس بياناً قال فيه: “إنّه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل”.

وأشار المجلس الأعلى إلى أنّ المسلسل احتوى على مشاهد جريئة ولا تناسب المشاهدين، لأنّها تحض على العنف وتدفع للتفكك الأسري.

وأوضح أنّ الأعمال الدرامية يجب أن تتبنى محتوى إيجابي، يحترم القيم والعادات السائدة في المجتمع.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام فتحه تحقيقاً مع الجهة المنتجة والقنوات التي تعرض العمل، وذلك بعد ورود مجموعة كبيرة من الشكاوى حول المسلسل، مؤكداً في الوقت ذاته إمكانية إيقاف عرض العمل.

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